以核養綠二部曲 核能減煤公投啟動
經濟部日前拍板核電廠不延役、不重啟，被外界質疑不尊重「以核養綠」公投結果。「以核養綠」公投領銜人黃士修昨宣布，「以核養綠」公投二部曲正式啟動，將推動「核能減煤」公投，盼立法院能制定包含究責機制的「核能減煤」專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電。
黃士修指出，本次的公投主文為「您是否同意，立法院應制訂包含究責機制之核能減煤專法，使 2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」這個公投主文的設計是「立法原則之創制」，符合公投法的一案一事項，由立法院制定專法，並明定時程與究責機制，預防政府擺爛。
黃士修表示，希望藉由一案整體解決核一、二、三、四的問題，不陷入行政機關執行細節的討論。為何不直接提案核電廠延役？他解釋，因為核電廠的執照更新是原能會的內規，如果動員幾百萬的選民只為了修改一個內規，這叫「原子彈炸螞蟻」，且能源方針並沒有實質改變。
黃士修提到，台灣目前有8部核能機組，如果全部運轉，年發電量有600億度。假設2030年用電量達3000億度，則達到核能減煤的目標有4種劇本：「增核不減煤」、「減煤不增核」、「減煤增核」、「核煤歸零」。
黃士修說，第一種劇本「增核不減煤」是燃煤4成、核能4成、再生能源兩成、天然氣純支援，這是電力最充沛穩定的版本，大量多餘電力可以透過儲能科技全面推動交通和物聯網的電動化，「而且電價會非常非常便宜」。
黃士修也說，第四種「核煤歸零」是最不現實的劇本，但既然反核團體強力主張，「核能減煤公投」也包容這種可能性，完全由天然氣跟再生能源供應電力，讓主張終極廢核的朋友也有論述出口。
(中國時報)
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