傳產隱形冠軍 螺絲業憂能源政策搖擺

2019年02月16日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄傳統產業的「隱形冠軍」、81家螺絲螺帽業者，3月中旬將遠赴德國斯圖加特，參加全世界規模最大的螺絲專業展。高雄市副市長葉匡時15日出席行前記者會，肯定螺絲業者貢獻，誓言讓貨賣得出去，幫助業者搶訂單，創造更多海外商機。

台灣螺絲公會理事長蔡圖晉指出，以往受到中央「一例一休」、空汙總量管制及能源政策搖擺等影響，業者相當惶恐，但感謝高雄市長韓國瑜上任以來，新市政團隊讓業者安心。

蔡圖晉提到，12日與經濟部長沈榮津當面討論能源政策，疾呼核能除役後，當備用能源才能安心，若未來台灣能源目標天然氣占50％，一旦台海發生爭端，台灣便無天然氣可用，屆時非但沒電，工廠也得停工，影響層面巨大。

蔡圖晉表示，2018年是台灣螺絲業豐收年，創造1493億元產值，較前年成長12.1％；值得觀察的是，今年受到陸美貿易大戰影響，市場充滿不安定性，大陸大搶歐元區訂單，台灣業者肯定辛苦，但預期4月後會出現轉單效應。

葉匡時稱讚螺絲業是台灣傳產「隱形冠軍」，台灣螺絲螺帽業產值逾半來自高雄，近年隨著時代變化轉型，走向醫材、航太、汽車產業等高值化應用領域，高市府也相當重視，要幫助業者「讓貨賣出去，高雄發大財」。

但葉匡時也點出高雄包括螺絲在內的傳產正面臨不少挑戰，第一是勞力短缺；第二為在物聯網時代下，除參展外，也須透過新方法找新訂單；第三則是讓企業永續經營，讓經驗順利傳承。他強調，市府將當業者後盾，結合產官學資源，協助傳產轉型升級。

(中國時報)