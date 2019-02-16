行政體系資安長 陳其邁兼任

2019年02月16日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌核定，行政體系資安長將由行政院副院長陳其邁兼任，負責統籌國家資通安全政策，由於陳其邁也是行政院國家資通安全會報召集人，政院認為這項人事任命，將有助發揮由上而下貫徹政府機關落實資安政策的力道。

行政院指出，《資通安全管理法》已在今年元旦起施行，依第11條規定，「公務機關應置資通安全長，由機關首長指派副首長或適當人員兼任，負責推動及監督機關內資通安全相關事務」。

行政院說，各機關依規定都須設置機關各自的資安長，目前各機關的資安長多由副首長兼任，行政院因屬政府機關一員，依法也要設置行政院「院本部」資安長，並已指派由常務副祕書長宋餘俠擔任，負責推動及監督行政院內部資通安全相關事務。

行政院表示，透過行政院以及各機關資安長的設置，政府資通安全事務將在此分層負責的架構下，循序落實與推動，對於未來跨機關的資源整合與協調，將更易於推動與執行。

行政院發言人KolasYotak表示，陳其邁是「行政體系」的資安長，轄下有各機關的資安長，含院本部在內，而宋餘俠是院本部的資安長。

(中國時報)