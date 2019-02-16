何煖軒溫情喊話歡迎歸隊 華航2月21日航班正常

2019年02月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 范揚光 、 甘嘉雯 、 呂筱蟬 ／連線報導 ／連線報導

華航機師罷工落幕，機師工會陸續發回會員的檢定證，多數人已領回向公司報到。華航表示，至2月20日仍以官網公布的航班運營，表訂班表則自21日起全數恢復；至於官網賠償專區，最快下周上線。

華航受罷工事件影響餘波盪漾，今有8班航班取消，包括奧克蘭、墨爾本、紐約、倫敦、泗水等航線；17日至20日共有26班取消。

李信燕 感謝華航釋出善意

華航發言人劉朝洋說，機師工會宣布罷工後，華航迅速以調整航班派遣、簽轉旅客、放大機型等方式疏運，隨著罷工行動落幕，至2月20日仍以官網公布之航班運營，21日起則依表訂班表全數恢復飛航，官網賠償專區最快下周上線。

飛行員指出，參與罷工的人，要面臨沒有薪水與社會輿論，沒罷工的則會受到同事壓力，這幾天大家很辛苦。

桃園市機師職業工會理事長李信燕15日表示，檢定證預計16日零時前可歸還完畢，班表已重新排定，航班很快可恢復正常，直言直播（協商）非常危險，工會很吃虧，但也感謝華航釋出很大善意。

鄭文燦 肯定勞資各退一步

華航桃園機場航班連日來已取消138班、延誤7班，共影響2萬6529人，華航董事長何煖軒昨前往桃園機場慰問員工，承諾會全額賠償旅客的損失且不打折扣，強調雙方在談判過程中互有爭執，他個人與華航仍秉持「堅持而非強硬」的態度，目的就是為了公司永續經營，對於罷工機師，他也歡迎歸隊並溫情喊話：「我們都是一家人，我們回到公司再一起來打拚！」

參與協商的桃園市長鄭文燦表示，雙方「主戰派」各退一步是最重要關鍵，在馬拉松的協商下，終於達成勞資關係新起點，讓吵過架的一家人，重新回到工作崗位，希望透過這次案例，提供寶貴經驗與教訓，讓各方能有更多傾聽、更多對話。

(中國時報)