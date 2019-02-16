鋼鐵英雄王國材 唱囚鳥抒心情 軟硬兼施 找出突破點
人物側寫 華航機師罷工7天順利落幕，不只勞資雙方互釋誠意，居中協調的交通部政務次長王國材，在協商座談既能勸說華航讓步，面對工會刺激又能強硬反嗆，軟硬兼施促成勞資握手言和，是4場談判中最大功臣，被部長林佳龍封為「鋼鐵英雄」。
王國材曾任高雄市交通局長、一卡通公司董事長等職，2016年5月20日接任交通部政務次長，也是交通部的發言人，至今陸續兼任過中華郵政公司董事長、台灣港務公司董事長，目前則身兼圓山飯店以及航發會董事長，什麼位子都難不倒他，被戲稱為「利百代」、「工具人」，部長林佳龍上任後，封他為「鋼鐵人」。
當機師工會指定要交通部擔任仲裁角色，王國材再度被推上前線，懂得抓重點、做事有耐心的他，知道勞資雙方就像兩道牆，互不相讓，於是花時間聽取機師工會訴求，再去了解華航的底線，迅速找出突破點。
首場座談會中，王國材就提出了「疲勞航線逐一檢視」的方案，讓勞資都有台階可下，但是被工會果斷拒絕。結果到了第三場座談會，工會態度放軟，提出十條航線要求華航檢討。
第三場座談會前，王國材面對工會「凌晨一點開會」的玩笑話，爽快答應「要來就來」，讓華航與工會硬著頭皮上陣，雖然前一天開了整天的會，王仍撐完全場，讓外界看到他驚人的體力與意志力。
座談中，王國材時軟時硬的身段，既能勸說華航讓步，面對工會挑釁的言詞，他也能強硬反擊「你不要威脅我」，最終促成勞資和解。中場休息時，王眼見媒體空等勞資密室協商，獨自走到採訪區慰問記者，並耐心轉述最新進度，做人處事的心相當細膩。
當機師工會與華航簽署和平協議，王國材立刻被林佳龍加封為「鋼鐵英雄」。他昨笑稱自己不是英雄，同時唱起《囚鳥》，比喻自己因協商談判整天被困在交通部的心情，再度逗得媒體笑開懷。
(中國時報)
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