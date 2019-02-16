巨鮪來富 點亮光之南國

2019年02月16日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

2019台灣燈會「屏安鵬來，光耀三十」將於下周二（2月19日）到3月3日於屏東大鵬灣國家風景區盛大舉辦，今年為第30屆燈會，除首次不以生肖作為主燈，更是第一次可在海上賞燈，觀光局大鵬灣管理處整合4家遊湖業者，在燈會期間推出夜間游湖賞花燈限定航班。

考量屏東交通較為不便、高鐵無法抵達，交通部觀光局規畫多項接駁轉運計畫，燈區周邊提供11處停車場供遊客停放，約可停放1萬4000輛小客車、4000台機車、600台大客車，另外安排18條接駁車路線，燈會期間，接送賞燈遊客，並商請客運業者加開臨時路線，民眾可多加利用。

今年燈會有多項突破，除首次在屏東舉辦外，也是第一次在國家風景區辦理，且該處場地為BOT用地，是首度與民間企業合作。燈會主燈突破傳統，不以生肖作為主燈，改以東港鮪魚為主燈形象，傳達在地特色與滿載豐收的象徵，燈座採耐久性材質製作，呼應環保，燈會後主燈也將留置原地，成為大鵬灣的新地標。

觀光局表示，主燈區有主燈「巨鮪來富」、創新副燈「豐豬爺」、3個傳統副燈「南國豐收」、「點亮屏安」、「東港故事」，其他包括水幕水舞、光環境、光耀30燈區、傳統燈區、海底世界燈區、地方燈區，而今年生肖「豬」也會活躍在燈區各角落，並首度專為親子打造以豬為主題的「親子歡樂燈區」。

主辦單位也安排多項表演節目，包括恆春民謠、泰武國小古謠傳唱、南島樂舞、六堆客家嘉年華、阿猴城歌仔戲、東隆宮東港迎王家將及哨角等，以在地特色展現屏東熱情與元素。

另外，大鵬灣場域濱臨潟湖，燈會期間推出夜間遊湖航班，營業時間為下午5點到9點，由北碼頭經主燈區，繞行海上教堂至南轉碼頭，單趟航程20分鐘。

(中國時報)