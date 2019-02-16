任達華帶路 暢遊高雄做健檢

2019年02月16日 04:10 中國時報 林瑞益 、 柯宗緯 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

港星任達華15日推廣高雄推銷醫療觀光，他說，近年會定期到台灣做健康檢查，喜歡在高雄跑步、流汗。高雄市長韓國瑜將2019年訂為醫療觀光元年，全力發展高雄醫療觀光資源，帶領高雄醫療打國際賽。

韓國瑜說，2019是高雄大豐收年，每個數字、指標、現象，都感覺高雄像開水一樣，一直冒泡，高雄有山有海，還有完整農漁工業，這個巨人要站起來，過年期間高雄湧入130萬名觀光客，高雄已成全台最主要城市，請大家一起努力，讓高雄更棒更好。

韓國瑜與任達華昨日到高雄長庚醫院出席醫療觀光記者會，韓國瑜表示，醫療觀光為重中之重，因此將今年訂為醫療觀光元年，將整合高雄醫療與觀光資源，成立醫療觀光推動小組，將高雄的醫療推向海外市場。

任達華說，高雄的觀光環境很好，他常到高雄吃喝玩樂、做健檢，且高雄有中醫、西醫，醫師的解釋淺顯易懂。他昨到高雄展開2天1夜遊程，自詡為「高雄通」，近年來常到高雄打小白球、跑步，昨是首度搭乘愛之船，遊覽愛河沿岸風光，深深為景色所著迷。任達華昨體驗高雄健檢服務後，以「名人帶路」身分享用「韓總滷肉飯」、阿囉哈滷味、樺達奶茶等在地小吃，也前往棧貳庫欣賞無敵海景，旋即搭乘「愛之船」暢遊愛河。

任達華說，對高雄不陌生，曾二度來拍戲，他喜歡高雄氣候、景緻，曾出過攝影集的他，考慮帶攝影機捕捉高雄城市之美，他也允諾未來有公益活動需求，會義不容辭響應。

王淺秋表示，因熟識友人牽線邀請任達華前來行銷高雄，但他有經紀公司合約關係，非正式代言人及大使，是以「名人帶路」介紹高雄，她也預告7月將有大活動，有更多大明星報到，屆時「高雄到處都碰得到明星」。

(中國時報)