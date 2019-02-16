自越南入境 行李百分百檢查

2019年02月16日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

首例！非洲豬瘟中央災害應變中心昨（15）日指出，農委會確認首次從越南回台的台灣旅客違規攜帶豬肉三明治中，驗出非洲豬瘟病毒基因陽性，防檢局除正式通知越南主管機關外，並將越南比照大陸、香港、澳門等航線，所有行李要百分之百檢查。另在3月7、8日兩天，會邀集國內外專家召開研討會，讓亞洲區域建立區域聯防。

農委會主委陳吉仲表示，已向世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織、駐台北越南經濟文化辦事處通報非洲豬瘟疫情。陳吉仲表示，預計在3月7、8日，透過學術界，邀請俄羅斯、日本、韓國、越南、泰國，及英國等專家來台召開國際研討會，希望亞洲國家在防疫上政策策略、成效能彼此分享，讓亞洲地區能針對非洲豬瘟建立區域聯防，屆時也會開放媒體訪問，地點還要再確認。

應變中心說，越南為口蹄疫疫區，但尚無通報非洲豬瘟疫情，雖然來自越南旅客所攜帶豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒基因，但因該肉品的來源不明，因此未將越南列入非洲豬瘟發生國家；若旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境，仍依現行裁罰基準第一次處3萬元罰鍰、第二次就罰30萬，最高罰100萬元。

應變中心補充，另有2件來自大陸豬肉產品亦確認檢出非洲豬瘟病毒，累計大陸已達22案例。

(中國時報)