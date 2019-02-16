含致癌物 123萬顆降血壓藥下架

2019年02月16日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

降血壓藥檢出致癌物！食藥署昨（15日）公告，「衛欣保膜衣錠80毫克」、「衛欣保膜衣錠160毫克」、「“景德”定壓寧膠囊80毫克」3款降血壓藥檢出致癌物，123.7萬顆藥物下架。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該3款藥物均使用含動物致癌性「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」的原料藥，因而啟動下架回收作業。其中，「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」為2017年留樣的藥品，將於今年2月、5月及6月截止。

下架的「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」共有3批，批號為B26541、B24691及B22371；「“景德”定壓寧膠囊80毫克」則有2批，批號為AGR098及AGW118。食藥署預計3月15日前完成回收。

藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎表示，政府7月起針對沙坦類（Sartan）類成分的原料藥進行檢驗，至今已半年，卻一直爆出藥物下架事件，引發民眾恐慌。她表示，食藥署應設立全面性規範，以免相同狀況延燒。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據，提醒民眾勿自行停藥，以免因血壓突然升高，增加心臟病、腦中風等心血管疾病的風險。

有鑑於降血壓原料藥不斷被檢出致癌物，食藥署於上月宣布停止進口大陸及印度的5藥廠Valsartan、Irbesartan原料藥的輸入。沈采穎對此表示，不影響國內降血壓藥製造，仍有許多替代選擇，民眾不會無藥可吃。

(中國時報)