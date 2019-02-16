出口連三黑 上半年恐負成長

2019年02月16日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

財政部昨公布1月進出口統計，1月出口下滑，為連3個月負成長；統計處指出，陸美貿易摩擦帶來不確定性，影響全球景氣，造成國際原物料價格下滑，第一季出口預估將會衰退，恐會終止連續10季正成長，甚至整個上半年都很可能維持負成長。

1月出超近6年最低

財政部統計數據，因步入外銷淡季，且受全球經濟成長放緩、國際原物料價格回落影響，1月出口值273億美元，雖創歷年同月次高，但較上月減少4.6％、年減0.3％，為連續3個月負成長。進口部分為263.9億美元，由於農工原料、半導體設備購置增加，寫下歷年單月第3高，年增6.8％。1月出超額僅9.1億美元，是近6年最低水準。

下半年可望好轉

財政部統計處長蔡美娜表示，1月主要出口貨品衰退多於成長，包括塑化產品增幅年減12.8％、紡織品衰退10.4％，基本金屬及其製品、礦產品也都下降；不過資通與視聽產品受雲端伺服器及電腦零附件出口維持強勁，年增21.4％最多，機械及電子零組件分別因渦輪噴射引擎維修及積體電路需求增加，各有小增。

在主要市場出口方面，對東協出口衰退，對大陸與香港因廠商購料及投資持續呈現保守，分別減15.3％及7.5％；而對美國、日本出口規模則有增加，分別為21.2％和13.6％，創歷年單月新高，分別連續28及15個月正成長；對歐洲也增加11.4％，致歐美市場占比升至24.1％，為近8年最高。

不過蔡美娜指出，由於陸美貿易戰，使半導體產業供應鏈及外銷訂單透明度不佳，全球景氣預估都不如去年，國際原物料價格將很難大幅上漲；全球智慧型手機創新發展進入成熟期，國內外手機廠都放出上半年營運偏保守訊息，第一季出口可能萎縮，終止連10季正成長，整個上半年預期都很保守，下半年有機會逐漸好轉。

(中國時報)