晶圓瑕疵太多 台積電下修Q1財測
台積電日前報廢逾萬片晶圓，現在問題大條了，恐怕衝擊今年全年的營運與績效；台積電昨發表聲明指出，為確保出貨晶圓的品質，報廢的晶圓數量較先前評估（1至2萬片）更多，並同時下修第一季財測展望；近來智慧型手機銷售不如預期，下修財測的消息一出，無疑是雪上加霜。
台積電解釋，公司發現晶圓14B廠生產的12／16奈米晶圓有良率異常的現象，經追查後，發現某家化學原料供應商的一批光阻原料中，某特定成分有異，導致光阻液中產生異質的聚合物，進而對晶圓產生不良影響。
台積電指出，光阻原料事件經整體評估後，決定下修2019年第1季業績展望，預計第1季營收減少約5.5億美元，毛利率、營業利益率分別減少2.6及3.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.42元；綜觀全年，全年毛利率與營業利益率皆減少0.2個百分點，每股盈餘減少0.08元，法人初估，全年將少賺20億元。
台積電強調，先前報廢的晶圓，將於第2季補足，對於受影響的客戶，除了持續溝通外，也承諾未來對原料控管會更嚴格。
除台積電下修財測外，國內商業服務業的景氣，近幾個月來也呈走緩下行的趨勢，商研院呼籲政府，景氣刺激措施只能加強、不宜停歇。
商研院指出，主計總處下修今年經濟成長率為2.27％，並根據其他相關實際值計算，系統算出領先指標循環綜合指數從去年10月起持續下降，代表實際景氣變動的同行指標綜合指數，從去年5月碰頂轉降11個月後，預估今年5月微升、6月下降，景氣短期內難回升。
(中國時報)
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