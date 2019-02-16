新竹水情拉警報 啟動節水措施

2019年02月16日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

科技重鎮缺水。經濟部水利署昨水情會議敲定，新竹地區水情燈號即起轉為「稍緊」綠燈，是今年全台第一顆。下周並將邀集竹科、農田水利會業者召開水情溝通會議，要求廠商與農民擴大節水。

新竹首先拉警報，是因為最近3個月降雨量少的可憐，最低竟然只有歷年同期0.2％，最高也不過4成，讓寶二、寶山水庫蓄水率掉到38％，逼得經濟部水利署昨在水情會議上，決議新竹地區水情燈號從正常藍燈轉為稍緊綠燈，並同步成立災害緊急應變小組，嚴密日日監控水情。

「只是做風險控管。」水利署副署長王藝峰強調，調整燈號目的在提醒民生、產業做好節水，他保證3月底前全台供水無虞。但對於是否代表新竹3月底前不會進入下一階段「減壓供水」黃燈，他則不做承諾，僅說下次水情會議會看降雨量討論措施。

對於正在灌溉的新竹一期稻作，王藝峰說不會有影響，水利署目前已啟動節水調控措施，包括跨區支援調度，每日自桃園石門水庫、苗栗永和山水庫分別支援14到15萬噸清水供新竹地區使用、以及動用頭前溪4口備援水井，每日1萬噸經由自來水管線送至新竹淨水場、人工增雨也在準備。

新竹是科技重鎮，下周經濟部將召集竹科園區、農田水利會等，要求廠商與農業再擴大節水措施，以做防範。王藝峰認為，3月底春雨季節可正常來臨。

(中國時報)