川普霹靂手段 硬要築美墨圍牆

在美墨邊境墨西哥一側的蒂華納，一名來自宏都拉斯的移民在邊界牆上將一名小女孩抱給她在美國一側的爸爸。美國總統川普決定宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會取得美墨邊界建牆經費。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國國會參眾兩院14日先後通過撥款法案，避免聯邦政府再度斷炊，川普總統於15日上午在白宮玫瑰花園簽署該法案，並透過行政命令宣布國家進入緊急狀態，繞過國會另闢財源，取得在美墨邊界築牆的額外經費，金額估計為80億美元。民主黨籍眾院議長裴洛西已警告，將提出法律挑戰，以阻止川普逕行宣布緊急狀態。

將跳過國會 取得80億美元

這項「多合一」撥款法案可提供國土安全部和司法部等聯邦機構，到財政年度結束前正常運作，避免政府在15日過渡撥款期限截止時，再度陷入關門僵局。為了邊界築牆撥款爭議，部分聯邦機構從去年12月22日起停擺35天，締造美國史上最長關門紀錄。

不過，該法案僅能為川普提供13.75億美元經費，只能用於美墨邊境修建約88公里的「隔離物」，金額遠低於川普要求的57億美元，邊界圍牆的規模，也不如他期望的320公里。川普本周稍早稱，他對兩黨議員達成的協定一點也不興奮。

民主黨警告 勢必法律反制

白宮發言人桑德斯女士14日下午表示，總統「將簽署撥款法案，正如他之前所言，他還會啟動包括國家緊急狀態在內的行政舉動，以確保邊境安全，中止邊境的國家安全和人道主義危機…保衛邊境和我們偉大的國家。」

一旦川普宣布全國進入緊急狀態，他可跳過國會，動用聯邦資金修築邊牆，美國有線電視新聞網（CNN）援引白宮消息來源指出，川普可動用的資金約210億美元，其中築牆經費約80億美元。

但川普此舉勢必引發民主黨訴諸法律反制，若走上訴訟曠日廢時，不但可能拖到2020年總統大選，甚至會推遲邊牆施工。

同黨不買帳 66％民眾反對

民主黨主張，川普入主白宮以來，美國南部邊境局勢並未出現變化，所謂緊急狀態並不存在。參院少數黨領袖舒默、以及眾院議長裴洛西發表聯合聲明，指責川普宣布國家進入緊急狀態沒有法律依據、濫用總統職權，將透過法律手段因應，以保護憲法。

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈則表示，支持川普宣布全國進入緊急狀態，不過多位共和黨議員對此並不買帳，質疑川普使出此手段避開國會，恐有違憲之虞，也不符前例。而據CNN在2月初進行的民調，高達66％受訪民眾反對川普宣布國家緊急狀態以獲得築牆費用，支持的僅有31％。

(中國時報)

美總統擁有136項緊急權力

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