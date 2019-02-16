川普霹靂手段 硬要築美墨圍牆

2019年02月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國會參眾兩院14日先後通過撥款法案，避免聯邦政府再度斷炊，川普總統於15日上午在白宮玫瑰花園簽署該法案，並透過行政命令宣布國家進入緊急狀態，繞過國會另闢財源，取得在美墨邊界築牆的額外經費，金額估計為80億美元。民主黨籍眾院議長裴洛西已警告，將提出法律挑戰，以阻止川普逕行宣布緊急狀態。

將跳過國會 取得80億美元

這項「多合一」撥款法案可提供國土安全部和司法部等聯邦機構，到財政年度結束前正常運作，避免政府在15日過渡撥款期限截止時，再度陷入關門僵局。為了邊界築牆撥款爭議，部分聯邦機構從去年12月22日起停擺35天，締造美國史上最長關門紀錄。

不過，該法案僅能為川普提供13.75億美元經費，只能用於美墨邊境修建約88公里的「隔離物」，金額遠低於川普要求的57億美元，邊界圍牆的規模，也不如他期望的320公里。川普本周稍早稱，他對兩黨議員達成的協定一點也不興奮。

民主黨警告 勢必法律反制

白宮發言人桑德斯女士14日下午表示，總統「將簽署撥款法案，正如他之前所言，他還會啟動包括國家緊急狀態在內的行政舉動，以確保邊境安全，中止邊境的國家安全和人道主義危機…保衛邊境和我們偉大的國家。」

一旦川普宣布全國進入緊急狀態，他可跳過國會，動用聯邦資金修築邊牆，美國有線電視新聞網（CNN）援引白宮消息來源指出，川普可動用的資金約210億美元，其中築牆經費約80億美元。

但川普此舉勢必引發民主黨訴諸法律反制，若走上訴訟曠日廢時，不但可能拖到2020年總統大選，甚至會推遲邊牆施工。

同黨不買帳 66％民眾反對

民主黨主張，川普入主白宮以來，美國南部邊境局勢並未出現變化，所謂緊急狀態並不存在。參院少數黨領袖舒默、以及眾院議長裴洛西發表聯合聲明，指責川普宣布國家進入緊急狀態沒有法律依據、濫用總統職權，將透過法律手段因應，以保護憲法。

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈則表示，支持川普宣布全國進入緊急狀態，不過多位共和黨議員對此並不買帳，質疑川普使出此手段避開國會，恐有違憲之虞，也不符前例。而據CNN在2月初進行的民調，高達66％受訪民眾反對川普宣布國家緊急狀態以獲得築牆費用，支持的僅有31％。

(中國時報)