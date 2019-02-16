美總統擁有136項緊急權力
川普終於宣布進入緊急狀態，據美國國會1976年通過的《國家緊急法》（NEA），授權總統在國家面臨重大危機，包括重大天災或災難性事件（如戰爭、恐攻、社會動盪、傳染病等）時，可提出具體理由，宣布國家進入緊急狀態籌募資金。另外，NEA也明確規範國會對總統宣布緊急狀態的制衡機制。
據英國《衛報》，歷任總統共發布59次緊急狀態，因此不算太罕見；上一次在去年11月，當時施行的目的，在於凍結特定人士的資產，外流至尼加拉瓜政府。
NEA規定，在緊急狀態下，總統可以為行使其特別權力，頒布若干法規。在國家緊急狀態下，總統擁有至少136項法定的緊急權力，包括挪用災難紓困資金或國防預算、調動部隊、向國外派兵、實施戒嚴令，以及接管資產、管制私人企業經營、凍結銀行業帳戶、限制貿易、通訊和外匯等金融交易，改把資金投入攸關國家安全的事務上。
川普為了籌得築牆經費宣布緊急狀態，衛報分析，理論上可讓他變更聯邦經費用途，把牆事搞定，在宣布國家進入緊急狀態後，軍方可獲授權，轉移那些對國防至關重要的資金和資源，包括動用武裝部隊。也就是說，川普可下令挪用資金和部隊來築牆。
但專家指出，此舉不保證一定能把牆事搞定。緊急狀態發布大多因外交政策、政經危機、戰爭等特殊狀況而起，而建邊牆並非真正危機，沒有嚴重到須祭出如此極端手段。若真動用國防經費，今年度國防預算勢必受波及。
另一方面，NEA有其制衡機制，國會有權阻止總統發布緊急狀態。民主黨掌控的眾院若通過推翻川普的決定，將輪由參院表決。但即使兩院都反對川普的決定，川普仍可加以否決。國會若想推翻川普的否決，必須拿到3分之2票數，過關可能性極低。
(中國時報)
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