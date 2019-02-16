金豬推案叫好 228檔期看俏

2019年02月16日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

金豬年上半年市場看旺，建商推案腳步加速，甲山林上半年自建加代銷總量案逾400億，璞園、海悅等重量級代銷也表示，接案量比去年同期佳，甲山林總經理張境在表示，預估上半年沒有選舉因素干擾下，市場成交量將較去年同期成長1至2成。

首季移轉量 連3年成長

首季市場買賣移轉量持續攀升，根據台灣房屋整理實價登錄資料顯示，近3年首季移轉量占全年總數比例持續攀升，由2016年的18％、2017年22％，成長至2018年的24％。台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，往年228連假若結合好天氣，家人一同賞屋的機率增加，做決定的速度也會加快，因此也是房市熱度的指標觀察期。

璞園總經理張嘉生指出，手上包括江翠北側重畫區的「遇東騰」、「國泰田」、央北重畫區的「誠鑫」等案都將在首季推出，預期今年第1季市場表現較去年同期佳。至於台商回台商機，他表示，這次回流台商不一定是衣錦還鄉，與過去炫富需求不一樣，主要是購買工業地為主，但還是有台商回台後的自身居住或買給二代需求，為此台北市中心「忠孝詠吉」就出現這種購屋需求。

張嘉生認為，除台北市中心外，新北央北、江翠等重畫區今年推案熱度不減，特別是上述重畫區被舊社區包圍，產生「虹吸效應」，加上業者大力行銷下，看屋人潮、信心形成累加堆疊，正向循環，持續締造不錯的成交量。

華固翡儷 看屋人潮不斷

另華固炙手可熱的新案、位於石牌總銷48億元的「華固翡儷」，初三才開工，接待中心才剛搭好，潛銷期就搏出好采頭。華固總經理洪嘉昇表示，從1月初「華固翡儷」尚未搭好接待中心、警衛崗哨就有人洽詢買房細節、一直到現在，累計來人已湧入200多組，總計可售130多戶，已被訂購走60多戶，成交逾46％；預計模型和樣品屋搭好、228檔期正式公開時，全案可望熱銷破五成。

海悅總經理王俊傑認為，今年整體市場應屬個案表現，不過，海悅首季接案較去年同期熱絡，如近期潛銷桃園青埔總銷45億的「良茂詠恆」，目前預約組數已超過400組，另近期還有總銷20億的基隆新光建經案，以及總銷5、60億的竹城、A7重畫區的「甲子園」等案將推出。

海悅、甲山林 強勢推案

今年甲山林光上半年推案量便逾400億，包括「美麗山林」，「帝國廣場」、「香謝帝寶」、「欣璞綻」、「郡都當代」以及「凱越香榭」等。

(中國時報)