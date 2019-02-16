破解雨遮迷思 主 ＋陽面積大才划算

2019年02月16日 04:10 中國時報 曾敬德

雨遮不登記新制已經在2018年1月1日上路，新制建物可以登記的面積縮水，同樣一間的房子因為新舊制的不同，即時相同的室內使用面積，但公設比可能增加2~3個百分點，而公設比又是民眾購屋時重要的參考指標，加上市場上目前的預售個案，仍以雨遮可登記的舊制居多，下半年雨遮不登記的案子才會越來越多，為了避免困擾，建議民眾可以多參考「主+陽」的面積來參考比價。

雖然雨遮不登記後公設比將拉高，但實際上不是登記的公設面積增加，而是可登記的面積變小，對於消費者而言還是買到同樣使用面積的房子，以權狀面積35坪的房子為例，雨遮約占6％，少了2.1坪的雨遮可登記，公設比從33％拉高到35％，但實際上使用到的面積還是一樣大，但對於消費者要理解與接受可能要一段時間。

不過目前市面上仍是以舊照的案子居多，還有些案子訴求雨遮不計價，但仍可登記雨遮面積，讓消費者有賺到的感受，但下半年新制雨遮不登記的案子增加後，想要購買預售案的民眾，可能會發現新舊案推案並陳的狀況，光要搞懂公設比可能就要花上許多時間。

建議民眾可以多參考「得房率」或「主+陽」的方式，例如有仲介業者就提供「主建物+陽台」的面積，一樣1000萬元的房子，當然買到「主建物+陽台」面積愈大愈為划算，不過仍得考量地段、屋況、屋齡等外在條件。 （信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德）

(中國時報)