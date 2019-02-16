興富發強攻中南部 重案搶市

2019年02月16日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發搶攻中南部市場，位於台南的「真愛No.2 潤隆」將在228檔期正式進場，訂簽開只須支付38萬元。（潤隆提供）

中南部首季預售市場重案搶市，光台中市上半年推案量便近千億，其中又以位於烏日高鐵特區、首季可望進場潛銷的興富發案最為動見觀瞻，案量高達170億，堪稱台中市今年預售市場總銷金額最高個案，該案主委王建麒指出，全案鎖定首購、首換的2至3房產品為主力，三月便會潛銷，屆時將會推出輕鬆付款等優惠方案。

躋身2018年的上市建商營收王、市值王的興富發，去年集團全台獵地金額超過200億元，今年總推案量將突破500億，較去年大增逾6成，興富發總裁鄭欽天指出，大選過後的今年上半年及2020年下半年，將會是一波房屋銷售熱點。

立智總經理王耀斗表示，台中上半年推案爆量、推估高達近千億，特別是捷運綠線不論是捷運頭單元十二、機捷特區或捷運尾的烏日高鐵特區，推案量都十分驚人，如興富發、龍寶、精銳、登陽、櫻花等便紛紛在高鐵特區布局，上半年推案金額近300億，其中又以總銷高達170億興富發案最受矚目。

在台中將推出超級大案的興富發，台南、高雄推案量也都高達200億左右。像是台南總銷約21億的「真愛No.2 潤隆」便將在228檔期正式進場，由於位於台南豪宅區，價格卻很親民，訂簽開只須支付38萬元，潛銷1個月便已吸引民眾預購逾150戶。

另興富發目前在高雄潛銷中的「美樹大悦」鄰近高雄廣達12公頃的中都溼地公園，由知名建築師李天鐸設計，擁有豐富公設，單價約在每坪22至27萬元。上半年還有臨中都公園第一排、總銷30億、主力規畫3房的「樹禾院」問世。鄭欽天指出，其實高雄條件一直都很好，只是很久沒人去點那把火，且過去10年中南部市中心都在蓋豪宅，首購族需求未被滿足，為此，在有符合市場需求產品問世後，個案去化速度多變快了！

(中國時報)