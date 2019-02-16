收納色系排列 紅金開運一整年

2019年02月16日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

農曆年節連續假期過後，居家空間經歷辦年貨、親友贈禮，原本年末大掃除的成果，全又堆起各類雜；面對開工與開學的新年挑戰，收納天堂─韌與柔生活團隊建議，先以「斷、捨、離」哲學清理無用物品，再遵循「物品歸類」模式的收納祕笈，改善生活小細節，以開運收納為自己迎來2019最佳運勢。

風水易經財經專家陶文表示，所謂「風水」，就是風與水能順暢流動，保有生命力，居家環境整潔，自然能帶動房子的氣場，當身體、眼睛處於整潔、乾淨的環境，心情也會跟著愉悅起來，身、心、靈處於最佳狀態時，做任何事情都會很順遂。

農曆年節過後，家中乾貨、年節點心剩很多，韌與柔生活團隊建議，像這類食品最怕不小心過期，不僅造成食物浪費，還可能誤食而生體不適，最好的收納心法是，使用真空透明的收納盒，讓內容物一目了然，要拿出來食用時，不必尋找收納盒又重複開關，並於盒子外貼上保存期限標籤，避免食材過期浪費。

另外，韌與柔生活團隊同時建議，收納可將生活物品分類，如針線紐扣、零食糖果、兒童玩具、細小文具等，放入透明收納盒按類歸納，將現有物品歸納整理後，並按照色系排列放置，即可讓收納兼具美觀與條理，為新年生活打造開運新氣象。

陶文建議，今年開運色是「紅」與「金」，紅色可以帶財，金色則是增添事業運勢，年後居家收納、整理過後，不妨增添這兩個色系的抱枕、桌巾、盆栽或家飾品等，以最簡單、省錢的方式，替自己增添好運。

(中國時報)