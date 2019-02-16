北京談判落幕 下周華府再戰
陸美在北京進行的貿易談判15日結束，雖然雙方都宣稱，談判「有進展」、「有建設性」，但仍未達成最終協議以結束貿易戰，此次談判的原班人馬下周將在華盛頓繼續協商。至於3月1日的最後期限是否延後，目前仍不確定。
新華社報導，昨天結束的陸美經貿高級別磋商中，雙方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商，將根據兩國元首確定的磋商期限加緊工作，努力達成一致。
習強調合作也有原則
新華社稱，雙方落實陸美兩國元首去年12月在阿根廷會晤的共識，對技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及陸方關切問題深入交流。
大陸央視消息，大陸國家主席習近平昨在北京會見美國財長穆努欽、貿易代表萊海澤等人時指出，陸美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇；對於雙方經貿分歧和摩擦問題，願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協議，但他也強調「合作是有原則的」。
美代表轉達川普問候
習近平指出，陸美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一；兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負著重要責任；保持陸美關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待；希望雙方團隊按照之前習川會確定的原則和方向，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動陸美經貿合作和兩國關係健康穩定向前發展。
萊海澤和穆努欽轉達川普總統對習近平的問候；他們表示，過去兩天裡就雙方共同關心的經貿問題進行了深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展，「雖然還有許多工作要做，但我們抱有希望」。
(中國時報)
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