鄰避設施 消防分隊找嘸新厝

2019年02月16日 04:10 中國時報 許哲瑗 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

捍衛民眾生命安全的消防隊，由於消防車輛隨時都可能出勤而警笛大作，淪為民眾眼中的「鄰避設施」，造成已有43年屋齡的土城頂埔分隊，以及位於高架道路、鐵路下方的板橋民生及大觀分隊，都面臨亟需新建廳舍、卻無地可蓋的窘境。

頂埔分隊 決原地重建

頂埔消防分隊長黃瑞麟指出，頂埔分隊現有的廳舍建築，是經濟部工業局在1976年間提供土城工業區的閒置土地興建，使用迄今已有43年，由於廳舍空間不足，全隊僅能編制16位隊員、放置3輛救災車，一旦轄區化學工廠發生火災，往往得依賴其他分隊遠道支援，彷彿「寄人籬下」。

黃瑞麟說，已逾40年的分隊建築，以鐵皮打造的屋頂漏水嚴重，早已不敷使用，且一層樓僅60坪大小，24小時值班的隊員只能在擠大通鋪休憩，加上衛浴空間不足，因此頂埔分隊從未收過女性隊員，連善心團體想捐救災車，也因沒有空間停放而婉拒。

黃瑞麟指出，原本分隊計畫搬遷到中州路，但該地巷弄狹窄，加上市地重劃後居民增加且地價上漲，被視為鄰避設施的消防廳舍想要搬到哪都引來居民反彈，多方考量後決定採原地重建。

民生、大觀 亟需新空間

但據了解，由於經濟部工業局希望消防局買下周邊土地，才能擴建頂埔分隊，但新北市消防局則是希望工業局無償提供土地，或是透過BOT模式經營，雙方對於土地問題仍有歧見，頂埔分隊何時改建仍無具體時間表。

消防局指出，位於台64快速道路下的板橋民生分隊，以及位於浮洲地區鐵路下方的板橋大觀分隊，也都有急迫新建廳舍的需求，但因民眾都拒絕消防分隊搬到住家周邊，目前僅民生分隊已覓得在板橋民生路3段、環河西路4段交界興建新廳舍，至於大觀分隊用地仍無著落。

(中國時報)