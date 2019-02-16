竹縣每校1警衛 下學期實施
新竹縣提升校園安全品質，各級校長們普遍認為應從添設每校1名警衛做起，且不分城區或偏鄉，達到校園安全一致性，經縣長楊文科首肯，縣府教育處綜合評估經費，擬在下學期正式實施。
新竹縣各級校園警衛多半由家長會支付，但對部分規模較小的學校而言，是很沉重的負擔，不少校長希望縣府協助增加校園警衛設置，或能階段性設置保全系統，維護學生安全，楊文科也允諾幫忙。
夜間保全費 由各校籌募
楊文科表示，校園警衛增設一案經縣府討論，同意先給各校1名警衛的費用，夜間保全費用則由各校自行籌募，讓師生們能在安全環境中學習成長。
除了警衛人力，不少偏鄉校園長期面臨沒有工友也沒有幹事的困境，1人當3人用已是司空見慣，相較竹北、竹東等人口密集區，雖幾乎都有保全系統，但因學生數量多，1名警衛勢必分身乏術，需要更多人手，城鄉差距形成強烈對比。
偏鄉校園 1人當3人用
教育處長劉明超表示，都會區學生較多，部分大型學校同時段可能需要2到3名警衛，其餘包含偏鄉校園，基於安全考量，多半設置保全，縣府期待在校園安全的作法上，能達到一致的標準。
有民代憂心警衛人力成本不低，每校1警衛恐成空頭支票，對此縣府承諾不會跳票，正積極籌措相關經費，預計最快下學期就能正式實施，提升整體校園安全。
(中國時報)
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