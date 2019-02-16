台中燈會 福滿迎豬經濟起飛
2019中台灣元宵燈會將於16日起至24日在台中市文心森林公園展開，15日舉行試點燈儀式，12米高的主燈「御天飛行豬」首次亮相，結合聲光雷射與機械律動，光彩眩目，震撼全場。
飛天豬 渴望潔淨藍天
今年燈會配合豬年，以「福滿迎豬」為主題，「御天飛行豬」主燈除以傳統圓滿外型意寓富足民安外，還插上翅膀、一飛衝天，象徵著市民對於潔淨藍天的渴望，更代表台中積極飛向國際，築夢經濟躍進。
試點燈由副市長令狐榮達進行，5分鐘主燈秀「福滿迎豬」結合周邊主題燈及光環境燈光效果，以雷射特效搭配著客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴，吸引許多民眾先賭為快。
令狐榮達表示，主燈造型圓滿可愛，豬也是公認最有福氣、最聰明的動物，豬年大家一定行大運。中台灣元宵燈會邁入第20年，每年都有不同特色及創新，代表中市潛力無窮。
主辦單位規畫33座各式主題燈，別具巧思，並結合人文、產業特色、熱門景點等元素，創意大爆發。除主燈外，還有15座具台中特色的傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈及1座日本睡魔扇形花燈，另有大面積光環境及賞燈光廊。
南投燈會 龍、獅獻藝
由南投縣政府邀來南投燈會演出的浙江百葉龍與九獅圖，將於21日晚上7至9點在日月潭文武廟加場演出，百葉龍由朵朵碩大荷花串成巨龍，炫目精彩；300年歷史的九獅龍則以獅籠、9隻獅子及38條纖繩組成表演元素，精采可期。
(中國時報)
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