復刻古船 台灣船園區228開幕

2019年02月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台灣歷史與海洋息息相關，台南市文化局為重現1661年大航海時代風采，昔日以1比1比例打造的鄭成功仿古船，卻因2011年出海航訓桅桿折斷中止後續活動。鑑於復原台灣船具重要價值，文化局將修復好的台灣船打造成台灣船園區，型塑一處公共藝術戶外博物館，228正式開幕啟用。

台灣船園區緊鄰安平新地標「大魚的祝福」、林默娘公園，未來也將延伸到億載金城，勾勒出更有深度與在地歷史連結的安平觀光特色。

連結安平觀光景點

文化局指出，仿古船早年打造時，目的就是重現台灣17世紀海上盛事之景。當時在文建會補助下，鄭成功仿古船成為國內第一艘自建大型仿古船，全長29.5公尺、主桅高28公尺、重約300公噸，風光一時；未料，出師未捷，船身受創嚴重已無法繼續出海航行，文化局於是尋求讓台灣船重生的其他可能性。

傳承工藝弘揚教育

2015年展開主桅桿修復，完成後便朝打造台灣第一座結合最大復刻展品及公共藝術的戶外博物館為目標，由藝術家劉國滄以大型鋼構裝置等複合媒材，並結合數位影音，不只展示船體，也傳承即將失傳的船舶修復工藝以及弘揚海洋教育。

文化局指出，台灣船不只是一艘古船的硬體呈現，而是希望透過這艘仿古船，訴說大航海時代篳路藍縷的故事，以及安平在那個時代的地位。

為了讓民眾親近台灣船，也設計讓人走進船身之中，每次限搭載50人；此外，以帷幕劇場安排15分鐘動畫，在周末、假日共4個時段播映，引領大家進入航海盛世，更了解腳下這塊土地的歷史。

(中國時報)