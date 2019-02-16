藝術主燈帆城登場 點亮屏東

2019年02月16日 04:10 中國時報 林和生 、 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣燈會在屏東15日起試營運，園區花燈亮燈後光彩奪目，讓人驚豔。（潘建志攝）

2019台灣燈會將於19日在大鵬灣盛大開幕，壓軸的藝術燈區15日正式點亮屏東，由國內外藝術家、文學作家及工藝師參與的21組作品，以在地性、故事性、互動性帶來視覺驚喜與想像，呈現國境之南豐厚的人文內涵。

此次藝術燈區計畫主持人黃偉豪，曾擔任Lady Gaga演唱會服裝設計，Versace首席印花設計師，嘗試以大膽印花及華麗風格，讓專屬海洋印花與水晶燈出現在大鵬灣區，時尚藝術跨界，營造夢幻藝術風格。

在地國際 跨界連結

屏東縣長潘孟安表示，此次藝術燈區融合「跨界」及「國際」兩大主軸，結合3位來自北歐的藝術家、擅長多媒體設計的屏東女兒蘇巧純，及來自東港、也是燈會主視覺統籌的設計師方序中等人，以各自創意巧思，融合聲光科技、文字視覺等多元技法，藉由在地連結國際，創造不同的感動。

即起試燈 蓄勢待發

藝術燈區的主燈「帆城」，由獲得多座國際設計大獎的范承宗創作，10米高燈座，透過傳統工法與建築語彙，展現屏東東港以海維生的船帆意象，在新的一年帶來揚帆祝福。

潘孟安強調，台灣燈會即日起進入試燈階段，在地蓄積許久的能量，摩拳擦掌就等待這一刻到來，藝術燈區等到壓軸登場，就是希望「好酒沉甕底」，盼能展現藝術並非曲高和寡，而是結合在地內涵文化的展現，讓越在地、越國際，希望國內外旅客一起到場體驗屏東多元的文化底蘊。

(中國時報)