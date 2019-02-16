藝術主燈帆城登場 點亮屏東
台灣燈會在屏東15日起試營運，園區花燈亮燈後光彩奪目，讓人驚豔。（潘建志攝）
2019台灣燈會將於19日在大鵬灣盛大開幕，壓軸的藝術燈區15日正式點亮屏東，由國內外藝術家、文學作家及工藝師參與的21組作品，以在地性、故事性、互動性帶來視覺驚喜與想像，呈現國境之南豐厚的人文內涵。
此次藝術燈區計畫主持人黃偉豪，曾擔任Lady Gaga演唱會服裝設計，Versace首席印花設計師，嘗試以大膽印花及華麗風格，讓專屬海洋印花與水晶燈出現在大鵬灣區，時尚藝術跨界，營造夢幻藝術風格。
在地國際 跨界連結
屏東縣長潘孟安表示，此次藝術燈區融合「跨界」及「國際」兩大主軸，結合3位來自北歐的藝術家、擅長多媒體設計的屏東女兒蘇巧純，及來自東港、也是燈會主視覺統籌的設計師方序中等人，以各自創意巧思，融合聲光科技、文字視覺等多元技法，藉由在地連結國際，創造不同的感動。
即起試燈 蓄勢待發
藝術燈區的主燈「帆城」，由獲得多座國際設計大獎的范承宗創作，10米高燈座，透過傳統工法與建築語彙，展現屏東東港以海維生的船帆意象，在新的一年帶來揚帆祝福。
潘孟安強調，台灣燈會即日起進入試燈階段，在地蓄積許久的能量，摩拳擦掌就等待這一刻到來，藝術燈區等到壓軸登場，就是希望「好酒沉甕底」，盼能展現藝術並非曲高和寡，而是結合在地內涵文化的展現，讓越在地、越國際，希望國內外旅客一起到場體驗屏東多元的文化底蘊。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。