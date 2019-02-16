陸提議增購5倍半導體 美打槍
陸美本周在北京進行新一輪貿易談判，《華爾街日報》報導，雙方對於當前一些問題仍僵持不下，包括華府指責大陸強迫美國企業分享技術，並利用產業政策扶植陸企。大陸希望透過承諾增購半導體等美國產品，來說服美國總統川普延長貿易戰休兵期。但大陸提議未來6年增加採購總額相當於目前的5倍、達到2000億美元的美製半導體，恐已引發美國企業與商業團體反彈。
除了半導體，陸方亦提出取消對消費者購買新能源汽車的補貼政策，並承諾大幅增加採購美國能源及農產品，包括液化天然氣、原油及大豆。
知情人士透露，陸方團隊希望藉由增購美國產品，為大陸國家主席習近平與川普舉行峰會鋪路，讓兩人親上火線化解美陸貿易更棘手的議題。
報導指出，陸方這項安排恐無法滿足川普政府要求。美國貿易代表萊海澤不斷要求北京做出更根本的變革，例如取消強迫技術轉移及補貼本國企業，陸方最新提議似乎未觸及結構性改革。
據報導，陸方增購美製半導體，也可能有助大陸實現主宰航太與機器人等高科技產業的《中國製造2025》計畫目標，這項計畫正好是川普政府的眼中釘。
大陸增購美國產品的部分計畫，大陸雖提議增購美製半導體，但若要符合美國出口，美商需要配合調整供應鏈，以便將晶片直接從美國運往大陸，而不是取道許多半導體封裝測試所在的墨西哥、馬來西亞等國家。
多家美國廠商質疑陸方提議空洞，反而使他們更倚賴大陸。有美商敦促川普政府不要接受陸方提案。
美國半導體協會（SIA）執行長紐佛表示，大陸承諾增購美製半導體是「自以為聰明」，而且是煙幕彈，實際動機是協助北京達成《中國製造2025》目標。
(中國時報)
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