關新公園 淘汰罐頭式遊具

2019年02月16日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

塑膠遊具走開，磨石子溜滑梯進來。關新公園啟動改造計畫，將針對老舊設施等進行改善，全面美化燈具、草坪、植栽，打造地景式共融遊憩區，設置磨石子溜滑梯、攀爬網等兒童遊具。15日開工典禮上，市長林智堅表示，公園是聯繫社區感情、創造幸福的地區，要打造更舒適、趣味的休憩空間。

關新公園約1.15公頃，在2007年啟用後不曾大規模整修，鋪面與遊具老舊，逢下雨草坪就積水，問題叢生，但無論白天夜間，公園都有各年齡層市民散步溜狗、跑步運動，使用率極高，是該社區最重要遊憩空間。

關東里有「天下第一里」之稱，平均家戶所得中位數為全台最高，因關新里鄰近科學園區，發展快速，全里人口超過1萬1千人，許多小家庭、年輕父母移入。林智堅表示，本次工程向中央營建署爭取2000萬經費，將在東區關新公園進行重新改造。

林智堅指出，此次工程改造，將淘汰「罐頭式」塑膠遊具，改造成共融式兒童公園與社區活動鄰里公園，並利用既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，包含磨石子地景式溜滑梯、攀爬網、攀爬架等，並進行草坪翻修、鋪面改善。

(中國時報)