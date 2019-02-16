綠批空品變糟 中市府澄清已進步

2019年02月16日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕選前宣示改善空汙決心，市議會民進黨團15日抨擊，1月PM2.5月平均值20.2微克，較去年同期增2.6微克，空氣變更糟。環保局表示，今年1月下雨僅4天，去年1月降雨多達13天，前年1月降雨為2天，PM2.5為23.8微克，與下雨天數相近的前年比較，空品有進步。

民進黨團總召李天生質疑，盧選前猛打「空汙牌」，除就職典禮發出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」外，看不出新作為，只將空汙責任推給中央。市議員曾朝榮、何敏誠、陳淑華指出，盧上任後沒有解決方案、沒對策，認為處理中火，空氣就會好，1月中火有過半火力發電機組歲修，但空品還是亮紅燈。

環保局長吳志超表示，已加強對台中火力發電廠約束力道，中火1月多達5部機組停機，這是空前紀錄，代表反空汙成功邁出第一步，並收到初步成效。

盧秀燕則強調，「革命尚未成功，大家仍須努力」，持續落實空汙防制措施，讓市民呼吸更好的空氣，市府也籲民進黨團檢視相關數據，回歸專業思考，與新市府團隊共抗空汙。

(中國時報)