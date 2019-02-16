鹽水蜂炮 200炮城5路狂炸

2019年02月16日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南鹽水蜂炮將於18、19日登場，今年除了熱鬧的神轎遶境、高空煙火秀之外，主辦活動的武廟特別以「諸事如意．心想事成」為主題，打造3座LED花燈炮城，並施放200座炮城，將帶給遊客難忘的視覺饗宴。台南市長黃偉哲也邀請國內外遊客到訪台南，一起體驗鹽水蜂炮魅力。

黃偉哲表示，鹽水武廟蜂炮不僅是全國知名活動，更是亞洲唯一入選澳洲《Get Lost》雜誌全球最佳的十大慶典，18日將有美國等22個國家媒體到訪，可見得到國際重視，也增加台灣國際能見度。

黃偉哲說，春節期間結合月津港燈節活動，已有高達40萬人次前來造訪賞燈，對於地方產業繁榮發展助益頗多，期待市府團隊與地方共同協力，將鹽水蜂炮文化繼續向上推升，讓蜂炮愈辦愈熱鬧。

武廟表示，今年鹽水蜂炮武廟神轎遶境活動將於18日、19日登場，將施放200座炮城，遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗犁炮的遊客可以跟隨在武廟神轎後面，親身感受衝蜂炮的驚險與刺激。

廟方也建議，不喜歡冒險的遊客也可以到鹽水國中操場的集中施放區，觀賞3座「諸事如意．心想事成」主題花燈炮城，主燈炮城將於19日元宵節當晚9點開始施放；此外，還有月津港燈節、蜂炮體驗和武廟音樂祭等熱鬧活動可參加。

(中國時報)