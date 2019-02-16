澎湖元宵 搶搭韓流愛情順風車

2019年02月16日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

高雄韓流旋風搶搶滾，離島澎湖縣元宵節乞龜活動也搶搭順風車，湖西鄉安良廟主打愛情產業鏈，推出千顆金莎巧克力龜，還辦婚紗照票選活動招待韓國二度蜜月之旅，炒熱氣氛最高潮。

今年澎湖元宵節湖西鄉龍門村最有創意最有噱頭，300多年歷史安良廟相中韓風熱潮，效仿高雄市長韓國瑜打造愛情產業鏈，將西洋情人節結合中國元宵節擴大熱鬧慶祝，注入澎湖元宵新元素。

新創意將時尚的金莎巧克力重新包裝，分別以3000顆及5000顆巧克力疊砌製作了閃亮亮的金莎巧克力龜，這是澎湖百年乞龜文化的新創舉。

廟方為了號召更多民眾熱情來響應，更精心籌辦了婚紗照全民網路票選活動，鄉親們只要展出阿公阿嬤、爸爸媽媽或自己的結婚照即可報名參加。

活動報名即日起至16日，比賽日期18至22日，參展期間每人每日限投1票，23日中午揭曉得票數，最高票第1名免費招待韓國雙人5天4夜遊、第2名台灣雙人5天4夜遊、第3名台灣雙人3天2夜遊。

愛情產業鏈創意活動獲得熱烈回響，安良廟法師蘇瑋揚毫不藏私將自己的結婚照公開亮相；龍門村長洪瑞達也不落人後，瞞著家人挖出壓箱寶50年前老丈人和丈母娘的黑白結婚照報名參賽，昔日風光時光一幕幕重現鏡頭，溫馨又逗趣，贏得所有人最熱情掌聲。

安良廟也比照高雄愛河夜市，廟埕廣場招攬設置美食遊戲攤位，同時準備了各式各樣彩繪魚標，提供民眾書寫新年新希望，經過香爐過火祈福後當作紀念伴手禮。

(中國時報)