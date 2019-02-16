與美保持距離 有助台拚經濟
陸美貿易談判正酣，下周還將移師華府再戰。一位北京涉台前高層15日表示，對陸美當前對抗態勢而言，雙方都是沒有選擇的選擇，但對台灣來說，卻可以選擇在陸美間尋求平衡，如果台灣此時給大陸添亂，在大陸老百姓看來，如同「配合我的敵人在對付我」，只會讓兩岸關係更僵、氣氛更差。
他指出，美國要對付大陸，幾十年來在經濟上付出了龐大代價，卻沒有得到政治效果，因此現在用貿易戰為切入點，改採進攻式的高壓圍堵，企圖在十年內打斷大陸現代化的進程。
這位北京涉台前高層15日提到當前陸美貿易戰時指出，美國應對大陸，幾十年來歷經了和平演變、顏色革命，想要複製蘇聯模式，改變大陸體制，但並未如願；而後歐巴馬的重返亞太戰略，企圖在東海、南海遏制大陸，但效果也不彰，與此同時在經濟上付出了龐大代價，在政治上卻沒有達到效果，因此只剩採取強硬遏制的一種選擇。
該高層直言，對大陸和美國而言，走到當前的競爭對抗態勢，雙方都是沒得選擇的選擇，然而台灣處在陸美兩強間，卻是可以選擇的。一種是完全倒向美國，給大陸添亂；另種是在兩強間保持平衡，和美國拉開點距離，也和大陸改善關係。
他表示，如果台灣一面倒向美國，會讓大陸民眾覺得「你在幫我的敵人對付我」，這會加深大陸民意對台灣的反感，對以後想改善兩岸關係也會帶來困難，他認為兩岸是一家人，台灣當政者在大局問題上應展現智慧，而不是幫助外國人來對付自己人。
他強調，盡管台灣在安全上倚靠美國，但卻不能換來美國對台灣的經濟幫助，美國在經濟層面不可能取代大陸。他相信台灣若能不選邊站，和美國拉開點距離，和大陸改善關係，對台灣的經濟發展將會有立竿見影的功效。
(中國時報)
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