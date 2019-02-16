天穿日密室逃脫 大家來解謎

2019年02月16日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市客家事務局聯合大園、中壢、平鎮、新屋、龍潭及觀音等6公所，舉辦「2019桃園市全國客家日」整合宣傳，以時下最夯的「密室逃脫」邀集民眾解謎，透過身歷其境的遊戲，增進對客家語言文化認識，系列活動將於2月15日至3月31日熱鬧展開。

《客家基本法》通過後，將「天穿日」訂為「全國客家日」，天穿日（農曆1月20日）是客家族群特有文化節慶，相傳舊時水神與火神相爭，不慎將天撞出一個大洞，女媧為免人間苦難，便煉五色石補天，客家人感念女媧的幫助，在天穿日時男不耕田、女不織布，唱山歌自娛藉此感謝上天。

桃園市長鄭文燦說，參與全國客家日的6個公所，在16日及24日推出知識闖關、減碳綠市集、五色粄DIY、生態遊程等多元活動，民眾不僅可以了解客家族群天穿日的文化意義，也可以實踐對環境永續的關懷，非常適合民眾遊賞參加。

客家事務局長何明光表示，這次特別邀請團隊將客家文化館的特展室，打造為佈滿機關的「密室逃脫」空間，除了女媧補天的神話背景，穿插客家語言及文化元素設置3大解謎關卡、15道謎題，每位參加者可獲得限量五色補天筆1組，成功通過關卡則可獲得女媧造型鑰匙圈。

「天穿之謎─密室逃脫」2月12日至3月31日登場，每天開放6場次，每場次時間約1小時，遊戲人數為5至8人，系列活動詳情可上桃園市政府客家事務局的官網查詢。

(中國時報)