東勢公學校宿舍遲未開放 有苦衷
近百年歷史的東勢國小教職員日式宿舍，由中央、地方斥資5千餘萬元整修。民眾向本報投訴，完工已逾2個月，卻遲遲不開放，成為蚊子館？東勢國小校長張玲娟坦言，工程在去年底完工，因變更設計，仍未完成驗收，由於校方苦無人力管理，未來營運方向有待與地方研議。
原東勢公學校宿舍尚存4棟，16號校長宿舍為獨棟建築，其餘2房3戶為教職員宿舍，建於1921年。當地居民投訴說，日式宿舍荒廢許久，以前雜草蚊蠅孳生，沒人敢靠近，還曾失火燒毀2棟；好不容易修復，煥然一新，但過了跨年、農曆新年，還是拉著黃色封鎖線！
張玲娟表示，整修工程確實在去年12月完工，但尚未完成驗收，後續的營運管理也還在規畫中。原始規畫內容她並未參與，該建物有其歷史意義，後續營運方向希望以教育為主，並結合文化、社區及觀光。
依原始維護計畫，2號宿舍為文創中心，12號及14號雙併建築將成立大埔客語中心及客家故事館，16號校長宿舍做為教師聯誼館。張玲娟指出，客家故事館已由市府客委會爭取到中央800萬元經費，將展示客家傳統三師（廚師、風水師、拳頭師）文化。
由於日式宿舍位於東勢國小校本部外，加上門窗採日式工法修復，可輕易開啟，為維護建物已透過市議員協助爭取設圍牆。
(中國時報)
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