網傳假國運籤 南鯤鯓代天府提告

2019年02月16日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市北門南鯤鯓代天府今年未抽出國運籤，但近日廟方卻發現，有人在網路散布合成貼圖，將前年南鯤鯓代天府抽出的籤詩內容，變造竄改為「消滅民進黨」，廟方氣得報警提告妨害名譽罪。警方循線查到是台中黃姓男子散布貼圖，已依法送辦。

廟方說，該張合成照片為南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜於前年1月28日抽出的國運籤，籤詩內容原本為「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非到底未得安」。不料，原本的籤詩照，竟遭不明人士將籤詩內容變造為「消滅民進黨」，廟方認為惡意竄改有傷五府千歲尊嚴，決定報警提告妨害名譽。

警方組成專案小組追查發現，今年農曆過年前，家住台中市的40歲黃姓男子，曾在臉書「高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會」的粉絲專頁上，上傳該張經過變造的南鯤鯓籤詩照片，員警循線喚他到案說明後，黃某坦承在臉書張貼變造照片，但卻否認竄改照片，除辯稱照片是從網路其他論版下載，還供稱平日關心政治時事，因得知南鯤鯓廟代天府今年未抽出國運籤詩，認為民進黨要被消滅了，所以明知該照片經過變造，仍上傳至臉書公開頁面供人覽閱。全案偵訊後，除依妨害名譽罪移送台南地檢署偵辦外，還持續追查變造照片的巷來源。

大恆國際法務所律師陳建三認為，該張變造的國運籤詩照片合成手法粗糙，一般人看了都不會相信是真的國運籤，若由廟方提告妨害名譽，那麼該照片是否足以貶損廟方社會評價？若沒有，恐怕妨害名譽罪不一定成立；不過，如果由民進黨提告，則成立妨害名譽罪的可能性較大。

(中國時報)