打造屏東咖啡品牌Pcafe

2019年02月16日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣咖啡產業成形，8個原鄉都有種植生產咖啡，縣府在泰武鄉吾拉魯滋部落打造屏東咖啡特色產業園區，計畫串聯各原鄉打造屏東咖啡品牌Pcafe，將在吾拉魯滋打造產銷據點，完工後有11家特色咖啡店進駐，打造咖啡觀光部落。

屏東咖啡自日本時期就頗有名氣，有獨特風味及品質，其中泰武咖啡和德文咖啡發展最早，名氣也最大。縣府計畫將吾拉魯滋部落打造成為屏東咖啡特色產業園區，目前已設有咖啡產銷中心、交易中心、產業發展館、部落文化館等設施。

縣府原民處長伍麗華說，縣府聯合8原鄉發展屏東咖啡品牌Pcafe，集中力量發展屏東咖啡產業。吾拉魯滋位於中間點，很適合作產業發展基點，包括設置加工產銷設施、建立咖啡分級及交易制度、成立咖啡聯盟組織。

縣府也在吾拉魯滋部落中央入口處旁，以貨櫃屋架設產銷據點空間，15日舉行動土典禮。完工後將做為咖啡人才訓練基地，並整合各鄉進駐共11家特色咖啡店，共同推銷Pcafe品牌，形成咖啡文化部落，串連屏185線道周邊景點帶動觀光熱潮。

除咖啡，縣府將陸續協助成立禮納里「紅藜產業館」、長治百合「百合產業館」、新來義「芋頭產業館」，獅子鄉「芒果產業館」、牡丹鄉「溫泉野薑花產業館」，結合地方產業發展觀光。

(中國時報)