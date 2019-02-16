陸允喊停政策補貼 美促終止強迫技轉
熟悉北京舉行美陸貿易談判的3名消息人士表示，大陸已承諾停止扭曲市場的補貼國內產業做法，但未詳細說明要如何達成這項目標。而就在雙方談判如火如荼進行之際，美國國會也有意從行政部門奪回一些權力，在美國貿易政策方面扮演更重要的角色。
美國和大陸正處於貿易戰的暫時休戰期。兩國爭端的焦點包括貿易不平衡以及對智慧財產權的保護，還有一個重點是如何確保大陸的承諾轉化為具體行動。
陸美貿易談判在北京已經4天，但是在美國要求大陸進行結構性改革的問題上難獲進展。除了抑制國家補貼以外，美國要求大陸採取行動，終止強迫美國企業技術轉讓給大陸企業、網路竊取美國的商業機密。
另據《華爾街日報》報導，甫接替退休的共和黨參議員哈奇出任參院金融委員會主席的葛雷斯里（Chuck Grassley，共和黨籍），對同黨議員波特曼（Rob Portman）和圖米（Pat Toomey）所推、國會應過問政府貿易政策的提案表示讚許。兩人的提案稱，根據1962年的《貿易拓展法》（Trade Expansion Act）第232款，國會對行政部門活動的監督權應增加。
(中國時報)
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