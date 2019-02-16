客家掃墓高峰期 遵守4不2記得

2019年02月16日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

傳統習俗元宵節過後即是客家人掃墓的日子，但近年社會型態改變，部分民眾改為元宵節前後的周末掃墓，方便在外縣市工作的子孫返鄉祭拜祖先，近日苗栗縣野草火警頻傳，消防局指出，天氣好、雨水少、土壤乾燥，加上東北風助長，增加野火發生風險，下禮拜正式進入客家掃墓高峰，謹遵「4不2記得」可有效降低火災憾事。

客家族群具濃厚的家族觀與不忘本特性，每年元宵節後是傳統客家人回鄉祭祖的日子，許多民眾求方便會採取放火整地等方式，迅速處理墳旁雜草，然而缺乏防災意識下，往往造成火勢一發不可收拾，消防局指出，尚未進入掃墓期，已發生9件公墓火警，下周進入掃墓高峰，防災祕訣不可不知。

「4不2記得」為雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、冥紙不飛揚、記得滅餘燼、記得收垃圾。消防局表示，客家掃墓期間，減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，並注意「人離火滅」原則，確實澆滅紙錢餘燼，以免火勢春風吹又生。

副局長匡夢麟指出，許多民眾認為放火整地一勞永逸，同時具防蟲功效，點燃爆竹、冥紙愈多，家族愈興旺，但稍有不慎便引起山林火警，事前設置「防火區域」相當重要，準備水袋、沙子、滅火器等滅火設備更是保命關鍵，近年掃墓高峰期山林火警已降低，2017年2月有268件、2018年3月降至168件，呼籲民眾一起防範惡火來襲。

(中國時報)