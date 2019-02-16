麻豆糖業大地藝術祭 台日思想起

2019年02月16日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

駐村3個月、走訪柚子園、細讀台灣史，「麻豆糖業大地藝術祭」日籍藝術家山本聖子與約50名南藝大學生共同創作作品《何為台灣人》，2月15日起將於原總爺國小教室內展出，日治時期的風車詩社，台灣詩人日語詩，都成為藝術家發想的焦點。

麻豆農園隨處可見的文旦柚，掉落在土地上的景象，對農人而言是再尋常不過的畫面，卻成為藝術家創作的素材。曾多次來台短期參訪的山本聖子，去年末首度長期進駐總爺藝文中心現地創作，在旅居台南數月的時光裡，累積出對台灣人深入的觀察。

山本聖子前年曾旅居墨西哥1年，對當地有別於日本的多元、複雜頗有感觸；本次來到台灣，驚訝看見台灣的多元、包容，成為其作品中意欲描述的特質。她在駐村期間，深入發掘台南在地文史，例如在日治時期的風車詩社，台灣詩人以日本語創作詩句，這些年輕一代也很少了解的歷史，都是她藝術創作的來源。

《何為台灣人》作品於原總爺國小教室內展出，該展間最特別的就是幾近一片黑暗，參觀者須持手電筒入內觀賞。對於藝術家而言，一般觀念多以白色為純潔、正面，但實則黑色別有一種兼容各種色彩的能力：黑暗中多彩的條紋圖案，既象徵土地的地層，更是一層肌理，或時間歷史的脈絡。

山本聖子特別與南藝大通識教育中心教授邱宗成指導的學生們合作，結合課程舉辦「麻豆人文地理歷史彩繪工作坊」，讓學生們寫下對「台灣人」的想法，透過手繪色彩與圖案，反思台灣與自身的關係，作品也展示在老教室的黑板上。

(中國時報)