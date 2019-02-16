全球城市小姐比賽 暑假高雄見

2019年02月16日 04:10 中國時報 洪秀瑛 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任之後，不但人進來，貨賣出去，高雄的年輕人也將展開更亮麗舞台。中華全球城市小姐（先生）選拔協會理事長張如君15日宣布，「全球城市形象大使選拔大賽」今年將首度在高雄舉辦台灣賽區總決賽，並與高雄正修科技大學合作，為年輕人架設展現自信與活力的舞台，張如君坦言睽違9年重回高雄辦總決賽，就是因為韓國瑜。

張如君當年曾演出電視劇《媽祖》、《觀世音》走紅，退出演藝圈之後，一手創辦「全球城市形象大使暨全球小姐（先生）」選拔大賽。她表示，「全球城市小姐」的前身就是「港都小姐」，是一個從高雄出發的選美品牌，已邁入第14屆，今年選在高雄舉辦台灣區總決賽就是「回娘家」概念，加上她自己也是高雄人，希望將這個已發展到兩岸的選美品牌帶回高雄響應韓市長。

「韓流」襲捲全台，尤其韓市長的「庶民經濟」策略成功，人潮和錢潮全到了高雄。張如君指出，現在高雄主要訴求是旅遊產業鏈，希望來自世界各地學生都能聚集高雄參加這個活動，「不只是台灣，現在全世界都在看高雄」。張如君昨帶佳麗們在高雄與正修科技大學校長龔瑞璋簽定合作契約。

張如君表示，城市形象大使的選拔培養年輕人參與公益和展現自我，這幾年在許多知名大學和高中學校已成為年輕人踏入社會之前最重要的一段訓練過程，今年7月20日的半決賽將在正修科技大學舉辦，屆時將淘汰近2/3選手，8月3日則舉辦台灣區總決賽。

(中國時報)