華裔工程師竊可口可樂機密遭訴

2019年02月16日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國司法部宣布，可口可樂公司前華裔資深工程師游曉蓉（You Xiaorong，譯音）因涉嫌竊取價值1.2億美元（約台幣37億元）商業機密給一家中國大陸公司，14日在田納西州被起訴。游曉蓉是美國公民，她被控偷走可口可樂等幾家公司所共有的不含雙酚A（簡稱BPA）包裝塗料技術，起訴書中還包括一名未具名的可口可樂公司前雇主。

根據起訴書，游曉蓉與大陸公民劉向承（Liu Xiangchen，暫譯）和劉向承未具名的親戚共謀，竊取不含被廣泛使用的雙酚A化學物質包裝塗料配方，以協助劉某的公司生產對人體無害的食品包裝。科學家近幾年發現雙酚A對人體健康有害。雙酚A的替代品在食品包裝業少有且價值不菲。

56歲的游曉蓉女士2012年12月到2017年8月31日在可口可樂公司擔任首席研發工程師。可口可樂與另外幾家公司簽約，共同研發、測試、分析和評估若干不含雙酚A塗料技術。游曉蓉是能夠接觸這些技術的少數人之一。

起訴書提及，劉向承計畫發展不含雙酚A包裝塗料的生產線，因此需要這項技術。他以提供游曉蓉工作，並保證幫她贏得大陸研究與創新最高榮譽之一的「千人計畫」作為交換。

「千人計畫」獎勵學成歸國或海外工作的專業人才，將技術帶回大陸促進經濟。美國情報單位人員表示，這項計畫目的在鼓勵海外大陸人竊取技術帶回國。

美國田納西州東區檢察官歐佛貝指出，游曉蓉「被控犯下惡劣且預謀的盜竊行徑，轉移價值超過一億美元的商業機密為成立一家大陸公司，並可能成為美國公司的競爭對手。」「很不幸地，大陸持續利用像是『千人計畫』這樣的國家計畫，來吸引和獎勵盜竊我國商業機密和智慧財產權的小偷。」

總部設在亞特蘭大的可口可樂公司發言人證實游曉蓉的確曾在可口可樂任職，但「因為這是待審的法律事件，我們不適合進一步評論」。

(中國時報)