6旬翁突失聰 高壓氧治療救聽力

2019年02月16日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹1名年逾6旬的男子突然發現左耳聽不到，急著就醫，台北榮總新竹分院施以高壓氧治療，使內耳組織的含氧量及血氧增加，男子聽力幾乎恢復到原有程度。

台北榮總新竹分院指出，該院是新竹地區唯一提供高壓氧治療的醫療院所，復健科及高壓氧治療中心主任醫師蕭年晉表示，對於突發性耳聾患者來說，透過高壓氧治療，可提升動脈氧分壓，使供應內耳組織的含氧量及血氧增加，緩解內耳受傷後的缺氧及血腫，並可輸送較多氧氣至內耳毛細胞，促進耳蝸及半規管內微循環和淋巴液的流動，進而增加新陳代謝，加速修復聽力。

蕭年晉也說，該名患者突發性耳聾，在經過6次高壓氧治療後，也幾乎恢復正常，他指出，患者進入壓力艙後，艙內開始加壓超過1.4個大氣壓，患者透過面罩或是頭罩，間斷性呼吸純氧，平常人呼吸1個大氣壓下21％的氧氣，而在高壓氧治療時，可呼吸超過1個大氣壓下100％的純氧。

蕭年晉表示，高壓氧治療在台灣行之有年，約有20年以上時間，早期用於治療潛水後造成的空氣栓塞症及減壓症，效果很好，近年則應用於腦缺氧、腦中風、糖尿病肢端潰瘍、腦功能退化方面治療。

(中國時報)