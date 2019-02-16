成功大學不分系學程 首次錄取高職生

2019年02月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

成功大學不分系學士學位學程首次錄取四技二專特殊選才學生陳昱璟，畢業於國立彰化師大附設高工建築科的她，畢業後未升學先就業，職場歷練2年後升學，如願錄取成大，「給自己更多磨練，能獲得不一樣的成長」。

成大不分系學士學位學程入學方式包括個人申請、指考及特殊選才，108年度首度增加高中職畢業後就職學生入學申請選擇，擴大學生多元之入學管道，共14人報名，最後僅錄取1名。

陳昱璟從小因家庭緣故搬了11次家，時常轉學，國中從鄉下轉學到都市，深刻感受城鄉差距，一度無法適應升學壓力，還好美術成績不錯的她在老師協助下朝技藝班發展，曾獲彰化縣國中技藝班素描類第1名，申請進入彰師附工建築科就讀。

高三畢業後，陳昱璟未與多數人一樣升學，參與青年教育與就業儲蓄帳戶招生專案，在南投縣水里蛇窯擁有2年陶藝文化園區職場經驗，水里蛇窯園區董事長林國隆得知陳昱璟希望升學，也為她背書推薦。

他說，陳昱璟的好學加上邏輯清晰、虛心好學，表現受到遊客讚賞。陳昱璟說，決定升學時探究過各大學科系，很榮幸上榜成大不分系學程，相信進入成大可以探索興趣、開創不一樣的思維，研究自己真正想鑽研的學問。

成大招生組指出，生涯學習列車中途停靠再上路的升學機制，有助高中職畢業生探索性向及生涯多元發展選擇。

(中國時報)