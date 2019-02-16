高雄築港110年 老員工喜重聚

2019年02月16日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣港務公司15日舉辦港務人員回娘家，邀請退休前輩回來參與「走進高港 Open Kao Port 1 to 10-高雄築港110年系列活動」；董事長吳宗榮致詞表示，藉由活動讓新舊港務同仁，好同事、好朋友相聚一堂，相互祝賀、話家常，這是很好的傳統傳承，期許經由大家的努力讓高雄港能重回世界前十大港口。

總經理郭添貴致詞指出，港務公司去年績效，台灣港群貨櫃裝卸量1535萬TEU、高雄港貨櫃裝卸量1045萬TEU，連續5年達到千萬TEU，客運旅客人數達144萬人次、營收突破200億，這些都創下新高。

郭添貴強調，這是退休前輩打下的基礎才能有此佳績，展望未來，將持續把港務公司的金字招牌擦亮。董事長吳宗榮說，這場是屬退休前輩的，也希望透過傳統傳承，經由大家的努力，能讓高雄港重返榮耀。這場活動將近有300名退休前輩與會，對於碼頭、舊倉庫的轉變重生感到驚艷，也對港區未來充滿期待。

(中國時報)