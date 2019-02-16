抓蛋狎5男學生 狼師判刑2年
35歲陳姓代課男老師，前年中旬多次假藉教授英文、指導球技，伸出鹹豬手突襲5位男學生下體、臀部，甚至邀到家中「共浴」上下其手，有男學生控訴被痛捏「蛋蛋」30下，但到法院改口稱約10下，還幫陳男求情，桃園地院依強制猥褻等罪判刑2年，緩刑5年、服勞務240小時。
陳姓男子在國中擔任兼課英文老師，課後則兼任排球教練，並私下經營英文補習班，2016年起，自訂成績未達90分、少1分捏「蛋蛋」10下的懲罰，藉此強抓一名國三男學生的下體，少男一度含淚抗拒，還被「曉以大義」稱：「這有什麼，捏習慣就好！」陳男也偷襲男學生的雙唇，甚至當眾詢問：「我可不可以親你」，讓男學生無法招架。
陳男更瞎扯「共浴有益球技提升」，邀約2名男學生到他中壢住處，假借幫忙抹肥皂、洗屁股和生殖器，對男學生上下其手，就連已經畢業、升高中的男學生也逃不出魔爪。
考87分的男學生案件爆發時一度稱慘被捏30下，但到了法院改口說「印象差不多11下，無法確定具體數量」，還以「人都會犯錯、盼給老師一次機會」幫忙求情，其他學生和家長也證稱「老師真的很用心」、「真的對我兒子很好」等，加上陳男坦承部分犯行、也都與家屬和解，法官依對未成年性騷擾、強制猥褻等共12罪，合併執行2年，緩刑5年、期間交付保護管束，並要求3年內服勞務240小時。
(中國時報)
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