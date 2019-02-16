雲科大管理學院 再獲AACSB認證
雲林科技大學管理學院通過美國國際商管學院促進協會（AACSB）再認證，肯定辦學績效，成為國內第一個通過該再認證的科技大學。
雲科大校長楊能舒指出，AACSB為全球最具指標性的商管學院認證機構，全世界不到5％的頂尖商管學院能得到此認證。該校管理學院2014年5月首次通過AACSB國際認證，是當時中台灣第一個獲此認證的國立大學；5年來精益求精，持續多項創新，如成立EMBA高階領袖班、DBA博士班、因應商業4.0時代的智慧商務中心等，更深度的實務連結，開展更豐富的國際化體驗，再度獲得AACSB肯定。
該管理學院院長陳振燧表示，該院朝教學卓越化、學習實務化、視野國際化等3大目標努力，建立國際水準的教學品保制度，確保學生接受國際級的商管教育品質；注重業師協同教學、企業參訪、CEO蒞校演講、海內外實習，真正鏈結產業實務；以交換學生或移地教學、實習等，強化學生國際化體驗。
(中國時報)
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