關懷屏東獨居老 企業捐雞湯
日前本報報導華山基金會屏東站受到景氣及社福善款排擠效應，使得年菜發放募款不順，獲得各界關注，不僅順利募得款項，上市公司大江生醫獲悉消息後，也在年後送來500份雞湯，承諾長期照顧長者健康，讓原本乏人問津的社會角落，瞬間起了美麗漣漪。
華山基金會屏東縣站長鄭安妮指出，縣內共有1400多位受助個案，多數是獨居、清寒長輩，過去因他們不像孩子一樣那麼有展望性，連帶影響捐款者意願，讓多年來各鄉鎮站長為了募集款項都疲於奔命。
但經由媒體關注，加上企業響應，有了拋磚引玉的效果，區站長廖倖玉有感而發地說，不少民眾熱心助人，卻找不到合適管道，直到屏東長輩的照顧問題浮出檯面，才清楚知道他們的需求在哪裡，但服務需要長期蹲點，善款也擔心是曇花一現，因此盼有更多人一起加入。
代表企業捐出雞湯的張睿邗表示，從過去發展保健品的經驗來看，許多長者因為肌力不足常造成摔跤意外，加上有可能的三高造成慢性病等問題，透過營養師監製打造的雞湯，不僅實質照顧長者健康，並喚起社會大眾關懷身邊親人的善念。
(中國時報)
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