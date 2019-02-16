陳肇敏等判賠5957萬元定讞

2019年02月16日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

江國慶案事件簿

20多年前的空軍作戰司令部女童命案，江國慶遭錯殺，前國防部長陳肇敏曾到江家致意。（本報資料照片）

空軍上兵江國慶冤死獲平反，國防部刑事補償江母1億多元後提告追償，最高法院認定當年偵辦江案的前國防部長陳肇敏等4人威嚇取供，有故意或重大過失須賠償4667萬元，加計一審已判賠確定的保防官李植仁部分，5名軍官共須賠償國防部5957萬多元定讞。

金額創冤獄追償紀錄

本案判賠金額，創下冤獄追償機制最高紀錄，也凸顯冤獄追償，不再由全民埋單。若加計另名軍官和解金額，國防部共可獲賠6237萬7053元。

1996年9月12日，空軍作戰司令部營區發生謝姓5歲女童遭姦殺案，當時司令陳肇敏，讓不具軍法警察身分的反情報隊員進行調查，軍法室主任曹嘉生急於破案把江男關禁閉，再由反情報隊軍官柯仲慶、鄧震環、李植仁及何祖耀訊問。隔年國防部北部軍事法院判死刑確定後槍決。

高院維持北院原判決

2011年北部軍事法院再審改判江國慶無罪定讞，並支付江母王彩蓮刑事補償金1億318萬5000元。隔年國防部院向陳肇敏、曹嘉生等7人各追償1474萬714元；涉案情節輕微的保防官鄧震環與國防部以280萬元和解。

一審北院判陳肇敏、柯仲慶各賠1474萬多元；曹嘉生、何祖耀各賠859萬多元；李植仁因死亡，子女李天賀、李欣蓉以繼承人身分連帶賠償，以繼承遺產所得為限，即繼承多少賠多少，最多賠1289萬多元，李的子女未上訴已判賠確定。王彩蓮當時知悉判決，曾氣憤說陳肇敏該負全部的責任，「最好抓去關，讓他嘗嘗被關的滋味！」

依須負責任比例賠償

高院維持北院判決，陳肇敏等4人辯稱江判死與自白沒有因果關係，他們不是執行職務的公務員不須賠償，國防部認為曹嘉生、何祖耀判賠金額太少，各自提起上訴。

最高法院認為，江國慶被判死刑除自白書，其他證物都不足為犯罪證據，陳肇敏等人逼供就是造成江枉死的原因，依須負擔責任比例，判4人須賠4667萬元。

(中國時報)