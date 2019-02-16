國民黨韓侯將合體 民進黨拚陸戰掃街

2019年02月16日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

民進黨主席卓榮泰（右）15日陪同三重立委參選人余天搭吉普車掃車拜票。（吳岳修攝）

三重立委補選倒數一個月，國、民兩黨參選人加緊腳步爭取選民認同，國民黨候選人鄭世維15日上午參加三重農民節慶祝活動向農民拜票，透露23日造勢活動將找來「漢子」新北市長侯友宜及「禿子」高雄市長韓國瑜合體站台；民進黨候選人余天昨則由黨主席卓榮泰陪同到三重區黨部新春團拜，兩人搭吉普車展開首次車隊掃街行程。

鄭世維搏感情 搶攻農民票

鄭世維昨赴三重老人文康活動中心參加農民節活動，他以曾任新北果菜公司副總經理的經驗，打著「賣菜郎」身份跟現場農民搏感情，逐一握手寒喧問候。鄭世維強調跟農民有一份深厚的感情，籲請農民們3月16日補選投他一票，讓他未來有機會用立委身分在中央替地方服務。

國民黨最強組合「禿子、漢子、燕子」將在台南合體，替謝龍介助選，鄭世維也透露，23日他將會在三重市前路舉辦新春造勢活動，並且同步宣布競選總部成立。

其中漢子侯友宜及禿子韓國瑜會到場合體站台，而美中不足的是燕子台中市長盧秀燕因行程時間無法配合，但盧市長已答應他「只要有需要，一定會抽出時間幫忙」。

余天新春團拜 卓榮泰力挺

卓榮泰則在新春團拜上向群眾疾呼支持余天，強調團拜是團結跟拜託讓余天進入國會，他稱讚余天當過立委跟黨部主委，資經歷豐富，知名度夠且熱心服務，不僅接地氣，還能撐起一片天，呼籲群眾毫無懸念支持余天，也要全力動員組織，讓余天保住關鍵一席。

外傳太座李亞萍為了選舉跟余天冷戰，余天說，14號情人節他特地送一束鮮花，讓老婆李亞萍驚呼「你真的送啊！」還高興的捧著花向女兒炫燿，樂到最後還送他一個香吻跟雞湯喝，讓余天笑得合不攏嘴，直呼17日競選總部成立是重頭戲，對手有韓國瑜跟侯友宜站台，「我有最大咖的太太力挺」。

(中國時報)