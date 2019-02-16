六燃觸媒廠 5棟建築留2棟

2019年02月16日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

日本海軍第六燃料廠觸媒工廠別具歷史價值與意義，公民團體與專家學者促公部門能將存留的5棟建築登錄為歷史建築，新竹市政府15日召開文資審議委員會，決議將編號9、11建築物登錄歷史建築，編號7、8、10號各棟的木磚等材料保存再利用。

二戰軍事工業遺跡

日本海軍第六燃料廠觸媒工廠房舍為磚造建築雙披水斜屋頂，木構屋頂，長邊南北向，任務在生產觸媒，即合成異辛烷製程中所需的催化劑。文化局表示，土地所有權人為國防部軍備局、國防部政治作戰局、財政部國有財產署、新竹市政府等單位，建物則由軍備局管理。

審議委員認為，日本海軍第六燃料廠觸媒工廠為日本在二次大戰末期所興建，因受物資匱乏影響，多利用小型木料併組成大跨度的工廠所需大空間，建造型式頗具特色，是台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡。

3棟材料保存利用

本區建物共同特點是大跨距、無中柱，為較少見的式樣，現況中柱為後加，其中編號9、11所用木桁架陸梁為雙根料，較具特色，審議委員一致決議將此2棟登錄為歷史建築，另編號7、8、10號各棟的木磚等材料應予保存再利用。

文化局表示，15日決議階段，市府委員迴避，交由府外文資委員決議，編號9、11建物登錄歷史建築，受《文資法》保護，其餘各棟的建材可保存再利用，因未具文資身分，是否拆除要看後續所有人或交由住都中心規畫方可知。另外，本區後續規畫若有關文資部分，仍需送交文資委員審查。

(中國時報)