LINE搞烏龍 彰縣府設統一窗口

2019年02月16日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣吳男的老爸罹癌、老媽失智，身心俱疲地在縣長王惠美的官方LINE上留言要自殺，竟被回應「還不錯」。縣府查證結果，該帳號合約在選後就結束了，竟是網路機器人在應答，呼籲民眾多利用縣府線上民意信箱反映問題。

選後雖結束 自動回覆還在聊

吳男照顧病老雙親壓力大，上月求助彰化縣社會處後，又透過王惠美競選期間使用LINE官方帳號留言求助，但連串提問，不是得到「收到你的意見分享，請留下你的手機號碼，我會請惠美好好參詳」，就是「一起努力，找回彰化自己的主題性」。

吳男看得心都涼，留言「想自殺」，竟被神回「還不錯，但未來我們要一起更好！」他追問「我要自殺～你還鼓勵我」，同樣回覆「還不錯，但未來我們要一起更好！」簡直鬼打牆。

各地首長的互動網站上，答非所問案例不少，就曾有人向前縣長魏明谷臉書留言颱風放不放假？負責網站管理的祕書竟讓兒子戲回「放個毛」，隔天才真相大白，網站管理列入重點檢討。

社工急關懷 籲利用線上信箱

這次則栽在「科技魔咒」，經查證該帳號是王惠美競選期間委託代理商申請，11月24日選後已停用，卻還能與民眾繼續聊天？LINE合作廠商表示，因未即時關閉，網友發送訊息後，仍能收到聊天機器人的自動回覆，已緊急將帳號在LINE上隱藏，希望不再造成誤解。

社會處表示，上月接到吳男電話，協助申請喘息服務，社工也曾到醫院探視，2月2日致贈慰問金，持續關懷中。縣府對於LINE帳號疏失感抱歉，未來會設置LINE統一窗口服務，也請民眾多利用縣府線上民意信箱。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)