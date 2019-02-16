30萬墊付款 嘉市議會爆爭議

2019年02月16日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議會15日召開臨時會時，議員張榮藏對議長莊豐安逕自同意市府辦客家日活動30萬元墊付款案，認為不尊重議會合議制，槓上議長。不過，莊豐安解釋說，活動將於24日舉辦，墊付款是中央補助款，基於時效性及急迫性，才依《各機關單位預算執行要點》辦理。

譏效率嘆為觀止

張榮藏說，14日召開臨時會，但市府送3項墊付案到議會審查，莊議長卻於13日即逕自同意「全國客家日」活動30萬元墊付款案，不等隔天臨時會交由大會決議，僅有1天都等不及，效率嘆為觀止；他認為，議會是合議制，如此做法顯然不尊重議員。

莊豐安說，此次臨時會已明定不接受市政提案，市府24日要辦「全國客家日」活動，30萬中央補助款、市府配合款6萬，有急迫性和時效性，他依《各機關單位預算執行要點》先行同意30萬元墊付款案，以後市府仍要辦理追加預算轉正，這是活動經費，並非建設經費，6萬元配合款也尚未審決。

機要祕書陳幸枝補充說明，雲縣、嘉縣議會也曾有於休會期間，市府行文議會同意先行墊付，事後再辦追加預算轉正處理方式。

議員蔡榮豐、王美惠緩頰，蔡榮豐說，本屆議會是新的開始，議事技術上大家互相討論，事先溝通一下，更能促進議員間的意見交流。

議會新局待磨合

嘉義市議會14日起開第1次臨時會，22席議員中有5位新進議員，面對議會新生態，市長黃敏惠也一一介紹市府一級主管，各局處長更一一上台簡報職掌業務。隨後，議員廖天隆詢問警察局長林水順有關偵查犯罪技巧問題，接著張榮藏與莊豐安爭論墊付案，議會新局面猶待磨合。

(中國時報)